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Найперспективніший талант Карпат Сікан покинув клуб та приєднався до Шахтаря

13:44 3032 Читать на русском
Найперспективніший талант Карпат Сікан покинув клуб та приєднався до Шахтаря
Данило Сікан / Фото: ФК Карпати

17-річний нападник Данило Сікан вирішив покинути львівський клуб.

Вихованець львівських Карпат Данило Сікан прийняв рішення покинути клуб. Про це рішення талановитого футболіста в інтерв'ю офіційному сайту Карпат розповів віце-президент Олег Смалійчук.

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"Протягом минулого року ми вели переговори про продовження контракту. Однак я відчув, що всі його мрії спрямовані на те, щоб якомога швидше покинути Карпати. Данило відмовився продовжувати контракт. Тому ми готові до пропозицій від інших клубів. А Данилу я бажаю успіхів у його подальшій кар'єрі", – сказав Смалійчук.

За інформацією сайту уболівальників Карпат, зараз Сікан перебуває на зборах в Туреччині з Шахтарем.

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Теги
Трансфери Карпати Карпати Шахтар Шахтар Данило Сікан Данило Сікан
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