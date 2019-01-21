Фабрі Гонсалес: За тиждень роботи в Карпатах я зблизився з командою

Наставник львівських Карпат Фабрі Гонсалес розповів про перші враження роботи з командою.

"За перший тиждень спільної роботи ми однозначно зблизилися з командою, але протягом тих кількох днів з гравцями більше займався тренер з фізичної підготовки.

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У Львові нас кілька обмежував клімат, а в Туреччині фактично буде цілий місяць для того, щоб попрацювати з командою і вивчити її.

Ми зможемо краще оцінити якості футболістів. Протягом тренувальних зборів ми спробуємо прищепити команді певний стиль гри і знайти рівновагу. А спаринги будуть служити нам для того, щоб випробувати і оцінити всю роботу, яку ми там будемо виконувати", – цитує спеціаліста офіційний сайт Карпат.

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