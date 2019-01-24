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Фабри Гонсалес прокомментировал свой дебют в Карпатах

24 января 10:06 123 Читати українською
Фабри Гонсалес прокомментировал свой дебют в Карпатах
Фабри Гонсалес / Карпаты

Главный тренер Карпат Фабри Гонсалес прокомментировал свой дебютный матч во главе львовской команды против Септември.

"Этот матч стал первым для меня в качестве главного тренера Карпат. Но я бы не стал рассматривать его в качестве персонального дебюта. Считаю, что игра стала успешной для всей команды. Да, у нас было мало времени, мы только приступили к работе, но несмотря на это нельзя не отметить довольно приличный уровень игры, продемонстрированный нашей командой. Всегда хорошо начинать с победы – это закладывает фундамент для дальнейшей работы.

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На каждый из таймов мы использовали разные тактические схемы. Это нормально, ведь надо просмотреть игроков в различных условиях, чтобы иметь четкое представление о будущем. Я могу сказать, что доволен стартом нашей работы. Особенно отмечу общее отношение команды к своим обязанностям.

Могу сказать, что игроки очень ответственно подходят к работе. Уверен, что нам удастся выполнить все запланированное, ведь меня радует готовность футболистов, всех без исключения. Они понимают, что будет трудно, что их ждет много нового. Мне очень нравится наша молодежь, я считаю, что в лагере нашей команды находится немало перспективных ребят, в частности, игроков сборных Украины, у которых горят глаза. Это большое желание себя проявить, а также приличные физические и технические навыки должны позволить им прогрессировать и в тактическом плане", – цитирует Фабри Гонсалеса официальный сайт Карпат.

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Матч окончен
1 : 0
Септември
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