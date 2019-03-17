Фабри – о ничьей с Мариуполем: Карпаты оказали услугу ФК Львов

Главный тренер Карпат Фабри Гонсалес поделился мыслями после матча 22-го тура УПЛ против Мариуполя (1:1).

"Если говорить по игре, то я не всем доволен. Думаю, что сегодня получилось так же как в матче со Львовом. Был недостаток внимания и концентрации во время игры, в частности в моменте с пропущенным голом. Считаю, что не было никакой необходимости дарить этот гол сопернику. Но хорошо, что мы смогли переломить ход матча и сравнять счет. Потом у нас было достаточно моментов даже для того, чтобы одержать победу. Еще один положительный момент – команда смогла остановить проигрышную серию в домашних стенах. Эта негативная полоса завершилась и надеюсь, мы больше не вернемся к этой ситуации.

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Бабич пожаловался на предвзятое судейство? По моему мнению, сегодня судьи не помогали ни Мариуполю, ни Карпатам.

Наш результат позволил ФК Львов попасть в первую шестерку? Мы боролись в первую очередь за себя, потому что нам также необходимы очки. Так сложилось, что мы сделали услугу Львову. Такова жизнь.

Швед уже мыслями в Селтике? Швед – хороший футболист, сегодня у него были голевые моменты. Но не всегда присутствовала меткость. Он борется, выкладывается ради команды, но ему не хватило фарта", – цитирует Фабри официальный сайт Карпат.

Карпаты остаются на 9-й строчке турнирной таблицы, а Мариуполь с 30-ю очками на 6-й строчке.

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