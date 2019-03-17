Фабрі – про нічию з Маріуполем: Карпати зробили послугу ФК Львів

Головний тренер Карпат Фабрі Гонсалес поділився думками після матчу 22-го туру УПЛ проти Маріуполя (1:1).

"Якщо говорити по грі, то я не всім задоволений. Думаю, що сьогодні вийшло так само як у матчі зі Львовом. Був брак уваги та концентрації під час гри, зокрема у моменті з пропущеним голом. Вважаю, що не було ніякої необхідності дарувати цей гол супернику. Але добре, що ми змогли переломити хід матчу та зрівняти рахунок. Потім у нас було достатньо моментів, навіть, для того, щоб здобути перемогу. Ще один позитивний момент – команда змогла зупинити програшну серію в домашніх стінах. Ця негативна смуга завершилась і надіюсь, ми більше не повернемося до цієї ситуації.

Карпати – Маріуполь – 1:1 – відео голів і огляд матчу

Бабич поскаржився на упереджене суддівство? На мою думку, сьогодні судді не допомагали ні Маріуполю, ні Карпатам.

Наш результат дозволив ФК Львів потрапити у першу шістку? Ми боролися в першу чергу за себе, бо нам також необхідні очки. Так склалося, що ми зробили послугу Львову. Таке життя.

Швед вже думками в Селтіку? Швед – хороший футболіст, сьогодні у нього були гольові моменти. Але не завжди була присутня влучність. Він бореться, викладається заради команди, але йому забракло фарту", – цитує Фабрі офіційний сайт Карпат.

Карпати залишаються на 9-й сходинці турнірної таблиці, а Маріуполь з 30-ма очками на 6-й сходинці.

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