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ФА готовит революционное изменение в АПЛ – борьба с затягиванием времени

26 октября 17:37 201 Читати українською
ФА готовит революционное изменение в АПЛ – борьба с затягиванием времени
Табло с компенсированным времени / соцсети

В АПЛ очень скоро могут запретить замены в компенсированное время, чтобы не было случаев затягивания.

Международная палата Футбольной ассоциации готова прибегнуть к реформе, которой еще не было в мировом футболе. Как сообщает The Times, в АПЛ стремятся запретить замены в компенсированное время.

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Статистика показывает, что по сравнению с 2012 годом количество замен в добавленное время выросло с 21,3% до 24,3%. В ассоциации считают, что игроков меняют в большинстве случаев с целью затягивания времени.

"Глядя на пути затягивания времени, ускорить игру и увеличить игровое время является нашим приоритетом", – говорится в заявлении IFAB.

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