"Езжай в киевское Динамо, хоть голым бегай там", – в России возмущены поступком Федорива, который отвернулся от их флага

Защитник Нижнего Новгорода Виталий Федорив рискует получить наказание за свой поступок перед поединком ФНЛ. Украинец во время гимна России перед поединком не повернулся вместе со всеми к российскому флагу.

Виталий Федорив может быть наказан за то, что не повернулся к флагу России во время исполнения гимна перед поединком ФНЛ против Сочи. По мнению представителя комитета этики Российского футбольного союза Андрея Созина, таким образом украинец проявил неуважение.

Экс-защитник Динамо Федорив демонстративно отвернулся от флага России во время гимна перед матчем

"Поведение футболиста Нижнего Новгорода на комитете по этике рассмотреть надо бы. В Украине сделали героя из футболиста ПАОКа Хачериди. Его министр внутренних дел Украины знает. Хотя этот игрок от футбола далекий – пару раз за 15 минут мяча коснулся. Сейчас Федорив героем станет в Украине. Будут говорить, что он гордость страны, если так поступил.

Говорит, что молился? Не читал это. Он всегда молится? Если так говорит, жаль, что просто еще недалекий. Пожалуй, к руководству клуба дошло, что так делать нельзя, и они придумали легенду. Молился, заклинания читал или Хоттабыча просил, чтобы выиграть матч – это все ложь.

Вот этот поступок, если будет высшая воля руководства РФС, я бы рассмотрел на комитете по этике. А реагировать каким-то образом надо. Не хочешь играть по правилам РФС – не играй. В командах были и другие легионеры – они повернулись. А этому надо показать. Не хочешь – езжай в киевское Динамо, хоть голым бегай там у себя, все равно", – цитирует Созина Sport24.ru.

Кроме того, не исключено, что Федорив получит санкции и от клуба. Глава пресс-службы Нижнего Новгорода заявил, что футболист уже дал объяснения.

"На сегодняшний день слова Федорива является позицией клуба. Мы его выслушали. Будет ли еще какая-то реакция со стороны руководства, не знаю. Сегодня выходной", – рассказал глава пресс-службы.