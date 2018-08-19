"Їдь в київське Динамо, хоч голим бігай там", – у Росії обурені вчинком Федоріва, який відвернувся від їхнього прапора

Захисник Нижнього Новгорода Віталій Федорів ризикує отримати покарання за свій вчинок перед поєдинком ФНЛ. Українець під час гімну Росії, який лунав перед поєдинком, не повернувся разом з усіма до російського прапора.

Віталій Федорів може бути покараний за те, що не повернувся до прапора Росії під час виконання гімну перед поєдинком ФНЛ проти Сочі. На думку представника комітету етики Російського футбольного союзу Андрія Созіна, таким чином українець проявив неповагу.

Екс-захисник Динамо Федорів демонстративно відвернувся від прапора Росії під час гімну перед матчем

"Поведінку футболіста Нижнього Новгорода на комітеті з етики розглянути треба б. В Україні зробили героя з футболіста ПАОКа Хачеріді. Його міністр внутрішніх справ України знає. Хоча цей гравець від футболу далекий – пару раз за 15 хвилин м'яча торкнувся. Зараз Федорів героєм стане в Україні. Говоритимуть, що він гордість країни, якщо так вчинив.

Каже, що молився? Не читав це. Він завжди молиться? Якщо так говорить, шкода, що просто ще недалекий. Мабуть, до керівництва клубу дійшло, що так робити не можна, і вони придумали легенду. Молився, заклинання читав або Хоттабича просив, щоб виграти матч – це все брехня.

Ось цей вчинок, якщо буде вища воля керівництва РФС, я б розглянув на комітеті з етики. А реагувати якимось чином треба. Не хочеш грати за правилами РФС – не грайся. У командах були і інші легіонери – вони повернулись. А цьому треба було показати. Не хочеш – їдь в київське Динамо, хоч голим бігай там у себе, все одно", – цитує Созіна Sport24.ru.

Крім того, не виключено, що Федорів отримає санкції і від клубу. Голова прес-служби Нижнього Новгорода заявив, що футболіст вже надав пояснення.

"На сьогоднішній день слова Федоріва є позицією клубу. Ми його вислухали. Чи буде ще якась реакція з боку керівництва, не знаю. Сьогодні вихідний", – розповів очільник прес-служби.