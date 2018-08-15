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Хачериди после матча со Спартаком показал болельщикам щитки с флагом Украины

00:30 130 Читати українською
Хачериди после матча со Спартаком показал болельщикам щитки с флагом Украины
Евгений Хачериди в матче против Спартака / фото из соцсетей

Украинский защитник греческого ПАОКа Евгений Хачериди показал болельщикам щитки в цветах флага Украины после матча со Спартаком в Москве.

Московский Спартак не смог обыграть ПАОК в матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов и вылетел из турнира. Хачериди вышел на поле на 64-й минуте игры.

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После финального свистка футболисты греческого клуба пошли благодарить своих фанатов за поддержку. В это время с трибун, на которых располагались российские болельщики, в адрес игроков ПАОКа стали раздаваться выкрики. Хачериди спустил гетры и показал фанатам "красно-белых" щитки с флагом Украины, сообщает sport-express.ru.

Лига чемпионов3-й квалиф. раунд, ответные матчи

Спартак Москва - ПАОК: Вторник 14 августа 2018

Спартак Москва
Матч окончен
0 : 0
ПАОК
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Лига чемпионов Спартак Москва Спартак Москва ПАОК ПАОК Спартак Москва - ПАОК Евгений Хачериди Евгений Хачериди
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