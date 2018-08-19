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Экс-защитник Динамо Федорив демонстративно отвернулся от флага России во время гимна перед матчем

10:03 155 Читати українською
Экс-защитник Динамо Федорив демонстративно отвернулся от флага России во время гимна перед матчем
Виталий Федорив (в центре) / фото из соцсетей

Защитник Нижнего Новгорода Виталий Федорив отличился неординарным поступком перед матчем чемпионата России против Сочи.

Украинский защитник Виталий Федорив, который защищает цвета Нижнего Новгорода, похоже, станет "героем" российской прессы после своего поступка перед поединком 7-го тура ФНЛ (первый дивизион России).

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Перед началом матча против Сочи на стадионе звучал гимн России, а все игроки повернулись лицом к флагу. Кроме Федорива, который продолжил стоять лицом к трибунам, сообщает Sport24.ru.

30-летний Федорив является воспитанником Динамо. Также выступал за Амкар, Кривбасс и Олимпик. Провел 2 матча за национальную сборную Украины.

Напомним, недавно скандал в России спровоцировал другой экс-игрок Динамо Евгений Хачериди, который после матча против Спартака в Лиге чемпионов показал щитки в цветах украинского флага.

Теги
Россия футбольные курьёзы Виталий Федорив Виталий Федорив
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