Нападающий Динамо Владислав Супряга снова близок к уходу из киевского клуба.

Динамо готово продать Супрягу за 9 млн евро, хотя прошлым летом отказалось от продажи нападающего за 10 млн в Болонью, сообщает Tuttosport.

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Киевляне не готовы идти на еще большее снижение цены Владислава, поскольку должны выплатить СК Днепр-1 25% от суммы, которую "бело-синие" заработают за форварда. Торино же заинтересован в трансфере Супряги и убежден, что сможет оформить трансфер нападающего из-за неудачного периода в карьере игрока. "Быки" убеждены, что украинец вместе с Антонио Санабрией способны заменить лидеров атаки – Белотти и Дзадзу, и существенно добавить в цене.

К слову, Супряга сыграл в 31 поединке в прошлом сезоне в составе Динамо, записав в свой актив 3 гола и 5 ассистов. Transfermarkt оценивает нападающего в 6 млн евро.

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