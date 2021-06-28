Головний тренер Динамо Мірча Луческу вказав на слабкі сторони форварда киян Владислава Супряги і запевнив, що завжди виступає за те, аби його підопічні мали можливість прогресувати у сильніших чемпіонатах.

"Владислав – талант, він швидкий і добре грає обома ногами. Йому потрібно покращити гру у повітрі, але Супрязі всього 21 рік.

Динамо визначилось із сумою, за яку готове розпрощатись із Супрягою

Після перемоги на чемпіонаті світу U-20 зі збірною у 2019 році, й досвіду, отриманому з нами в Динамо, йому буде потрібен досвід у сильному закордонному чемпіонаті, щоб зробити ривок. Я завжди першим заохочую молодих гравців спробувати себе на більш високому рівні. Якщо Супряга скаже мені, що у нього є можливість поїхати в сильну лігу, і особливо в Серію А, то я відповім: "Їдь негайно".

Чутки про 9 мільйонів? Я не хочу говорити про такі питання. Я його тренер, він мій гравець, і я щасливий працювати з ним", – цитує Луческу Tuttosport.

Нагадаємо, контракт Супряги з Динамо розрахований до грудня 2025 року. За інформацією ЗМІ про свій інтерес до нападника заявили Дженоа і Торіно. Transfermarkt оцінює гравця у 6 млн євро, натомість кияни готові попрощатись зі своїм форвардом не менше ніж за 9 млн.

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