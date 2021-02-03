"Коваленко, возможно, кажется незаметным игроком. Он считается не ярким игроком. Но в Шахтере он всегда делал колоссальный объем работы. И он не выпадал с этого механизма.

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Возможно, он не выделялся, но он был конструктивным игроком и как раз дополнял игроков, которые были рядом с ним. Коваленко способный и техничный игрок", – сказал Езерский в комментарии программе "Футбол NEWS".

Напомним, Коваленко стал игроком бергамского клуба 1 февраля. Контракт Виктора рассчитан до 2025 года. Украинец будет зарабатывать в Бергамо 2 млн евро за сезон. По данным портала Transfermarkt "горняки" получили около 700 тысяч евро за своего воспитанника.

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