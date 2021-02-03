"Коваленко, можливо, здається непомітним гравцем. Він вважається не найяскравішим футболістом. Але в Шахтарі він завжди робив колосальний обсяг роботи. І він не випадав з цього механізму.

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Можливо, він не виділявся, але він був конструктивним гравцем і якраз доповнював футболістів, які були поруч з ним. Коваленко здібний і технічний гравець", – сказав Єзерський у коментарі програмі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, Коваленко став гравцем бергамського клубу 1 лютого. Контракт Віктора розрахований до 2025 року. Українець зароблятиме в Бергамо 2 млн євро за сезон. За даними порталу Transfermarkt "гірники" отримали близько 700 тисяч євро за свого вихованця.

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