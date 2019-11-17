Езерский: От игры сборной мы "пели, прыгали, смеялись и плакали"

Экс-защитник сборной Украины Владимир Езерский оценил выступление "сине-желтых" в отборочном цикле Евро-2020 и предположил, в чем может быть мотивация футболистов на заключительный матч турнира в Белграде.

"В сборной есть кадровые проблемы. Есть группа игроков, которая не смогла принять участие в этом сборе из-за травм и дисквалификаций. Игра с Эстонией была важной для моделирования новых игровых ситуаций, кроме того тренеры посмотрели на футболистов, которые мало играли раньше. Андрей Шевченко увидел на кого сможет рассчитывать, чтобы усилить игру. Некоторые ребята сыграли не на своих позициях, это тоже был важный опыт.

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Самое главное, что меняются игроки, а стиль командной игры остается. Футболисты придерживаются структуры, которая отрабатывалась несколько лет. Возможно, во втором тайме с Эстонией немного сбилась игра, но я это связываю с заменами и спешкой, потому что футболисты много суетились, хотели забить победный гол, чтобы порадовать тех, кто в прохладную погоду пришел на стадион в Запорожье. Думаю, что по отношению к игре, самоотдаче, равнодушных на поле не было. Возможно, кто-то сыграл лучше, кто-то хуже или перегорел. В таком составе сборная играла впервые, поэтому, думаю, она справилась с задачами, которые ставились тренерами перед игрой.

Относительно дебюта Иванисени... У нас в стране есть талантливые футболисты. Главное в них верить и доверять им, чтобы они получали шанс. Думаю, что если он получил вызов в сборную, то тренеры увидели в нем талант, значит, он заслужил приглашение своей игрой за клуб. Думаю, у него хорошие перспективы, чтобы закрепиться в национальной команде.

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Если сравнить отборочные циклы с предыдущими годами, когда у нас были нестабильные игры и нестабильные результаты, то сейчас появился свой стиль, свой рисунок игры. Команда знает, что надо делать на поле. Думаю, что Шевченко и его тренерский штаб развенчали миф о том, что сборная Украины не умеет играть первым номером, не умеет контролировать мяч и развивать позиционные атаки. Теперь в арсенале сборной эти компоненты есть. Три года команда к этому шла и с подбором этих футболистов сумела воплотить в жизнь задумки тренеров. Что касается результатов в отборочном цикле, то в нем, как говорил сам Андрей Шевченко в рекламе, наши болельщики от игры сборной "пели, прыгали, смеялись и плакали". Это были фантастические игры.

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Убежден, что игроки сделают все возможное, чтобы воплотить задумки тренеров и на предстоящем чемпионате Европы. Ребята три года шли к этой цели, тренеры выстраивали игру, поэтому они не имеют права остановиться на достигнутом. Теперь от каждого футболиста зависит, как мы выступим на Евро. У каждого должна быть мотивация сыграть на максимуме, потому что Евро – это витрина европейского футбола.

Относительно мотивации на матч против Сербии – это наш имидж. Надо доказать, что этот успех в группе был неслучаен. Чтобы там не говорили, в этом матче есть и политическая составляющая, поэтому ребятам надо полностью сфокусироваться на игре. У сербов будет высокая мотивация, потому что они еще имеют теоретические шансы попасть на Евро и будут за них цепляться. Нашим ребятам надо готовиться к тяжелому матчу и тем, кто сыграет вместо основных ребят, тоже надо показать свой максимум", – сказал Езерский в интервью изданию Zbirna.com.

Напомним, уже сегодня, 17 ноября, национальная сборная Украины в Белграде проведет свой заключительный поединок отборочного турнира к Евро-2020. Начало матча в 16:00 по киевскому времени.

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