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Сербия – Украина: команды определились с формой на игру

10:41 80 Читати українською
Сербия – Украина: команды определились с формой на игру
Сербия – Украина / Фото из открытых источников

Стало известно, в каких цветах сборные Сербии и Украины выйдут на матч отборочного турнира Евро-2020 в Белграде.

 

Представители сборных Сербии и Украины определились с цветами на сегодняшний матч, сообщает официальный сайт УАФ.

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Подопечные Шевченко сыграют в желтой форме, в то время как соперник выйдет на матч в красных цветах. Голкипер сборной Украины оденет комплект зеленого цвета, тогда как вратарь сербов сыграет в черно-серой экипировке.

Напомним, уже сегодня, 17 ноября, национальная сборная Украины в Белграде проведет свой заключительный поединок отборочного турнира к Евро-2020. Начало матча в 16:00 по киевскому времени.

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Сербия – Украина: анонс матча квалификации к Евро-2020
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