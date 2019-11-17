Сербия – Украина: команды определились с формой на игру

Стало известно, в каких цветах сборные Сербии и Украины выйдут на матч отборочного турнира Евро-2020 в Белграде.

Представители сборных Сербии и Украины определились с цветами на сегодняшний матч, сообщает официальный сайт УАФ.

Сербия – Украина: анонс матча квалификации к Евро-2020

Подопечные Шевченко сыграют в желтой форме, в то время как соперник выйдет на матч в красных цветах. Голкипер сборной Украины оденет комплект зеленого цвета, тогда как вратарь сербов сыграет в черно-серой экипировке.

Напомним, уже сегодня, 17 ноября, национальная сборная Украины в Белграде проведет свой заключительный поединок отборочного турнира к Евро-2020. Начало матча в 16:00 по киевскому времени.

Шевченко заслужив на шанс у топ-клубі, або Чому його відхід зі збірної України – питання часу