Єзерський: Від гри збірної ми "співали, стрибали, сміялись і плакали"

Екс-захисник збірної України Володимир Єзерський оцінив виступ "синьо-жовтих" у відбірному циклі Євро-2020 і припустив, в чому може бути мотивація футболістів на завершальний матч турніру в Белграді.

"У збірній є кадрові проблеми. Є група гравців, яка не змогла взяти участь у цьому зборі через травми і дискваліфікації. Гра з Естонією була важливою для моделювання нових ігрових ситуацій, окрім того тренери подивились на футболістів, які мало грали раніше. Андрій Шевченко побачив, на кого зможе розраховувати, аби підсилити гру. Деякі хлопці зіграли не на своїх позиціях, це теж був важливий досвід.

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Найголовніше, що змінюються гравці, а стиль командної гри залишається. Футболісти дотримуються структури, яка відпрацьовувалася кілька років. Можливо, у другому таймі з Естонією трохи збилася гра, але я це пов'язую з замінами і з поспіхом, тому що футболісти багато метушилися, хотіли забити переможний гол, щоб потішити тих, хто в прохолодну погоду прийшов на стадіон в Запоріжжі. Думаю, що по відношенню до гри, самовіддачі, байдужих на полі не було. Можливо, хтось зіграв краще, хтось гірше або перегорів. У такому складі збірна грала вперше, тому, думаю, вона впоралася із завданнями, які ставилися тренерами перед грою.

Щодо дебюту Іванісені... У нас в країні є талановиті футболісти. Головне в них вірити і довіряти їм, щоб вони отримували шанс. Думаю, що якщо він отримав виклик у збірну, то тренери побачили в ньому талант, значить, він заслужив запрошення своєю грою за клуб. Думаю, у нього хороші перспективи, щоб закріпитися в національній команді.

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Якщо порівняти відбіркові цикли з попередніми роками, коли у нас були нестабільні ігри і нестабільні результати, то зараз з'явився свій стиль, свій малюнок гри. Команда знає, що треба робити на полі. Думаю, що Шевченко і його тренерський штаб розвінчали міф про те, що збірна України не вміє грати першим номером, не вміє контролювати м'яч і розвивати позиційні атаки. Тепер в арсеналі збірної є ці компоненти. Три роки команда до цього йшла і з підбором цих футболістів зуміла втілити в життя задумки тренерів. Що стосується результатів у відбірковому циклі, то в ньому, як говорив сам Андрій Шевченко в рекламі, наші вболівальники від гри збірної "співали, стрибали, сміялись і плакали". Це були фантастичні гри.

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Переконаний, що гравці зроблять все можливе, щоб втілити задумки тренерів і на майбутньому чемпіонаті Європи. Хлопці три роки йшли до цієї мети, тренери вибудовували гру, тому вони не мають права зупинитися на досягнутому. Тепер від кожного футболіста залежить, як ми виступимо на Євро. У кожного повинна бути мотивація зіграти на максимумі, тому що Євро – це вітрина європейського футболу.

Щодо мотивації на матч проти Сербії – це наш імідж. Треба довести, що цей успіх у групі був невипадковий. Щоб там не казали, є в цьому матчі і політична складова, тому хлопцям треба повністю сфокусуватися на грі. У сербів буде висока мотивація, тому що вони ще мають теоретичні шанси потрапити на Євро і будуть за них чіплятися. Нашим хлопцям треба готуватися до важкого матчу і тим, хто зіграє замість основних хлопців, теж треба показати свій максимум", – сказав Єзерський в інтерв’ю виданню Zbirna.com.

Нагадаємо, вже сьогодні, 17 листопада, національна збірна України у Белграді проведе свій завершальний поєдинок відбірного турніру до Євро-2020. Початок матчу о 16:00 за київським часом.

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