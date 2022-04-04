Головний тренер збірної України U-19 Володимир Єзерський вирішив не розкривати свій внесок у боротьбу України з оскаженілими росіянами.

Світлину Єзереського у військовій амуніції опублікував у себе на сторінці журналіст Євген Гресь.

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У дописі він зазначив, що тренер збірної України U-19 перебував у складі одного з добровольчих батальйонів Києва близько місяця.

Додамо, що це далеко не перший випадок, коли представники українського футболу йшли захищати рідну землю від російських фашистів. Зокрема, до тероборони Києва записались Олександр Алієв та Андрій Богданов.

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