У неділю, 22 жовтня, матч Олімпіакос – Панатінаїкос було зупинено за рахунку 1:1 на 50-й хвилині. Як інформує Gazzetta, в Хуанкара кинули петарду, через яку гравець на якийсь час оглух на ліве вухо. Його відвезли в лікарню.

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Що цікаво, Хуанкар не був на полі в момент інциденту. Він, будучи запасним гравцем, розминався на кромці поля.

Після двогодинної паузи головний арбітр Фабіо Мареска ухвалив рішення не догравати матч. Обидві команди звинувачують у всьому головного лікаря Хрістоса Гогоса, який був призначений відповідальним за здоров'я гравців у цій зустрічі. Попри те, що в лікарні Хуанкару стало набагато краще, лікар відмовився підписувати протокол про те, що гравець може повернутися на поле. Згодом він отримав масу погроз з боку фанатів обох команд.

Найімовірніше, матч буде дограно за порожніх трибун. Однак рішення стосовно цього ще не ухвалено.

Нагадаємо, що Хуанкар став героєм протистояння з СК Дніпро-1 у матчах кваліфікації ЛЧ минулого літа.

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