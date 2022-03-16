Президент турецкого Алтынорда Мехмет Озкан выразил готовность помочь с размещением и проживанием игрокам сборной Украины U-16, сообщает официальный сайт измирского клуба.

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Озкан написал письмо президенту Турецкой федерации футбола Нихату Оздемиру, чтобы тот обсудил такую ​​возможность с президентом УАФ Андреем Павелко. Алтынорд готов приютить "сине-желтых" на время войны в Украине.

К слову, Алтынорд после 27-ми туров идет в турнирной таблице Первой лиги Турции в зоне вылета (семнадцатым, имея в своем активе 28 очков).

Напомним, сегодня уже 21-й день войны. ВСУ и терроборона успешно отражают атаки российских оккупантов, которые используют самые грязные методы, в частности, обстреливают жилые массивы и гражданских.

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