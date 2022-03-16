Президент турецького Алтинорду Мехмет Озкан висловив готовність допомогти з розміщенням та проживанням гравцям збірної України U-16, повідомляє офіційний сайт ізмірського клубу.

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Озкан написав листа президенту Турецької федерації футболу Ніхату Оздеміру, аби той обговорив таку можливість з президентом УАФ Андрієм Павелком. Алтинорду готовий прихистити "синьо-жовтих" на час війни в Україні.

До слова, Алтинорду після 27-ми турів йде у турнірній таблиці другого за силою дивізіону чемпіонату Туреччини у зоні вильоту (сімнадцятим, маючи у своєму активі 28 очок).

Нагадаємо, сьогодні вже 21-й день війни. ЗСУ та тероборона успішно відбивають атаки російських окупантів, які використовують найбрудніші методи, зокрема, обстрілюють житлові масиви та цивільних.

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