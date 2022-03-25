Вчера состоялся ряд матчей европейских сборных, на которых проходил сбор средств для помощи Украине.

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Больше всех выделились шотландцы. Товарищеский матч "тартановых" с поляками на Айброксе позволил собрать 380 тыс. фунтов – деньги пойдут на гуманитарные нужды детей, пострадавших в результате боевых действий. Фан-клуб сборной Шотландии также организовал товарищескую встречу с украинскими болельщиками, сообщает сайт УАФ.

Целью этого матча стал сбор средств для учебно-реабилитационного центра "Джерело" во Львове, который принимает беженцев с инвалидностью со всей Украины, благотворительного фонда "Запорука" в Киеве, который помогает онкобольным детям и их семьям, а также центру Dnipro Kids, который занимается опекой детей-сирот в Днепре.

Свою лепту внесли и шведы, одолевшие чехов в отборе ЧМ. Во время матча было собрано около 10,5 тысяч евро для гуманитарных организаций, которые помогают Украине.

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