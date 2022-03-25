Вчора відбулася низка матчів європейських збірних, на яких відбувався збір коштів для допомоги Україні.

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Найбільше виділились шотландці. Товариський матч "тартанових" з поляками на Айброксі дозволив зібрати 380 тис. фунтів – гроші підуть на гуманітарні потреби для дітей, які постраждали внаслідок бойових дій. Фан-клуб збірної Шотландії також організував товариську зустріч з українськими вболівальниками, інформує сайт УАФ.

Метою цього матчу став збір коштів для навчально-реабілітаційного центру "Джерело" у Львові, який наразі приймає біженців з інвалідністю з усієї України, благодійного фонду "Запорука" в Києві, що допомагає онкохворим дітям та їхнім родинам, а також центру Dnipro Kids, який займається опікою дітей-сиріт у Дніпрі.

Свій внесок зробили і шведи, які здолали чехів у відборі ЧС. Під час матчу було зібрано близько 10,5 тисяч євро для гуманітарних організацій, які допомагають Україні.

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