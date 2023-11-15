Швейцарский специалист Урс Фишер попрощался с Унионом после пяти лет феноменальных успехов.

Унион и Фишер прекратили сотрудничество, сообщает официальный сайт клуба. Стороны приняли решение после личного разговора между тренером и президентом.

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Фишер возглавил Унион в 2018-м и сразу вывел из второго дивизиона в элитный. Имея один из самых скромных бюджетов в Бундеслиге, Берлин постоянно прогрессировал: 11, 7, 5 и 4 места из сезона в сезон.

Швейцарец поочередно вышел с Унионом в Лигу конференций, Лигу Европы и Лигу чемпионов. Урса в прошлом году признали лучшим тренером Бундеслиги.

В этом сезоне Унион забуксовал и потерпел 13 поражений в 14 последних матчах. На выходных столичная команда разгромно проиграла Байеру и опустилась на последнее место в таблице.

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