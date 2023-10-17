Ирландия должна проиграть Нидерландам, чтобы претендовать на выход на Евро-2024 – сумасшедший расклад с подачи УЕФА
В квалификации к Евро-2024 в группе B сложилась абсолютно абсурдная ситуация.
Группу B досрочно выиграла Франция, набрав 18 очков в 6 поединках, а судьба второй путевки под серьезным вопросом.
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На нее претендуют Греция и Нидерланды – у обеих команд по 12 очков. А дальше начинается главный парадокс: Ирландия, которая занимает 4 место, может намеренно проиграть "оранье" и получить еще один шанс выйти на Евро-2024 – через Лигу наций, сообщает SportBible.
Это возможно потому, что Нидерланды являются одной из 7 сборных, которая выше в рейтинге Ирландии, а вот греки уступают британцам в рейтинге. Поэтому именно благодаря этому Ирландия сможет пробиться на Евро-2024 через плей-офф дивизиона B Лиги наций.
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