Группу B досрочно выиграла Франция, набрав 18 очков в 6 поединках, а судьба второй путевки под серьезным вопросом.

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На нее претендуют Греция и Нидерланды – у обеих команд по 12 очков. А дальше начинается главный парадокс: Ирландия, которая занимает 4 место, может намеренно проиграть "оранье" и получить еще один шанс выйти на Евро-2024 – через Лигу наций, сообщает SportBible.

Это возможно потому, что Нидерланды являются одной из 7 сборных, которая выше в рейтинге Ирландии, а вот греки уступают британцам в рейтинге. Поэтому именно благодаря этому Ирландия сможет пробиться на Евро-2024 через плей-офф дивизиона B Лиги наций.

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