Никто не будет всерьез рассматривать стремление России принять чемпионат Европы в 2028 или 2032 годах.

Последний день подачи заявок был 23 марта. Футбольные ассоциации Англии, Северной Ирландии, Ирландии, Шотландии и Уэльса подали совместную заявку на Евро-2028. Россия и Турция заинтересованы в проведении Евро-2028 и Евро-2032. А вот Италия выразила готовность принять турнир в 2032 году.

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Полтора года отводится для рассмотрение конкурентов и оценку их готовности. Окончательно хозяин двух евротурниров определится в сентябре 2023 года. Однако России придется ждать ответа гораздо меньше, сообщает The Telegraph.

По информации источника, УЕФА проведет внеочередное заседание, чтобы отклонить дерзкий план страны-агрессора по возвращению в элиту европейского футбола. Отмечается, что организация уже активно работает над этим вопросом.

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