Зухвала заявка росіян на проведення Євро-2028 або Євро-2032 на території своєї країни обурила Джонсона, який запропонував замість цього провести чемпіонат Європи 2028 року в Україні, інформує The Athletic.

Росія вкотре піде слідом за своїм військовим кораблем – УЄФА збере засідання, щоб відхилити заявки на проведення Євро

"Я думаю, що ідея проведення в Росії будь-якого футбольного турніру чи будь-якого культурного заходу прямо зараз виходить за межі сатири. Я не можу повірити, щоб хтось серйозно розглянув їхню пропозицію, і найкраще з того, що можливо – щоб усі російські збройні сили негайно вийшли з України і, звичайно, передали їм турнір", – наводить видання слова Джонсона.

Нагадаємо, вчора, 23 березня, футбольні асоціації Англії, Північної Ірландії, Ірландії, Шотландії й Уельсу подали спільну заявку на Євро-2028. Росія й Туреччина зацікавлені в проведенні Євро-2028 та Євро-2032. УЄФА проведе екстренне засідання, аби відхилити заявку країни-окупанта. Додамо, що усі російські команди (клуби та збірні) дискваліфіковані від проведення міжнародних матчів.

Росія напала на Україну: топ-чемпіонат зачиняє двері для наших футболістів, красивий жест Атлетіко (LIVE)