Во время проведения жеребьевки неоднократно произошел казус – на фоне вместо музыки были слышны звуки из порно.

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Это изрядно смутило некоторых участников церемонии, которые смущались от услышанного. Очевидно, это не было запланировано организаторами – похоже, что кто-то решил так пошутить во время жеребьевки.

Напомним, что Украина может попасть в группу E с Бельгией, Румынией и Словакией. Для этого необходимо преодолеть путь B плей-офф Лиги наций – сначала одолеть Боснию и Герцеговину, а затем – победителя пары Исландия – Израиль.

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