Жеребьевка Евро-2024 завершилась курьезом – звуки порно во время церемонии
Похоже, что кто-то решил испортить церемонию жеребьевки группового этапа Евро-2024.
Во время проведения жеребьевки неоднократно произошел казус – на фоне вместо музыки были слышны звуки из порно.
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Это изрядно смутило некоторых участников церемонии, которые смущались от услышанного. Очевидно, это не было запланировано организаторами – похоже, что кто-то решил так пошутить во время жеребьевки.
Напомним, что Украина может попасть в группу E с Бельгией, Румынией и Словакией. Для этого необходимо преодолеть путь B плей-офф Лиги наций – сначала одолеть Боснию и Герцеговину, а затем – победителя пары Исландия – Израиль.
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