Стартовий матч чемпіонату Європи-2024 відбудеться 14-го червня, повідомляє офіційний сайт УЄФА. В ньому господарі турніру, Німеччина, зійдеться з Шотландією.

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Груповий етап триватиме з 14-го по 26 червня. Збірна України, якщо зможе вийти на турнір, зіграє перший матч 17-го червня проти Румунії, 21-го – проти Словаччини, а 26-го – проти Бельгії. Плей-офф Євро-2024 розпочнеться 29 червня – вже 2 липня будуть зіграні останні поєдинки 1/8 фіналу. 5 та 6 липня відбудуться чвертьфінальні матчі, 9 та 10-го – півфінали, а фінал запланований на 14-те липня.

Нагадаємо, Україні для виходу на чемпіонат Європи-2024 потрібно подолати шлях B плей-офф Ліги націй. Для цього необхідно перемогти Боснію і Герцеговину та здолати переможця пари Ізраїль – Ісландія.

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