Казахстан одержал победу над Северной Ирландией в шестом туре отбора к Евро-2024.

Евро-2024, отбор, 6 тур

Группа Н

Казахстан – Северная Ирландия – 1:0

Гол: Самородов, 27

Сборная Казахстана удержала победу в матче с Северной Ирландией. Несмотря на то, что гости имели преимущество во владении и создавали моменты, им не удалось поразить ворота соперника. А вот Самородов удачно использовал один из немногочисленных шансов казахов.

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Сейчас сборная Казахстана делит первую строчку в турнирной таблице с финнами. Обе команды набрали по 12 баллов. А ирландцы занимают 5-ю строчку с 3 очками.

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