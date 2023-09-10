Євро-2024, відбір: Казахстан став співлідером групи, обігравши Північну Ірландію
Казахстан здобув перемогу над Північною Ірландією в шостому турі відбору до Євро-2024.
Євро-2024, відбір, 6 тур
Група Н
Казахстан – Північна Ірландія – 1:0
Гол: Самородов, 27
Збірна Казахстану втримала перемогу в матчі з Північною Ірландією. Попри те, що гості мали перевагу у володінні та створювали моменти, їм не вдалося вразити ворота суперника. А ось Самородов вдало використав один з нечисленних шансів казахів.
Україна зазнала першої втрати перед матчем з Італією у відборі Євро-2024 – гравець Динамо вже поїхав зі збірної
Наразі збірна Казахстану ділить першу сходинку в турнірній таблиці з фінами. Обидві команди набрали по 12 балів. А ірландці посідають 5-ту сходинку з 3 очками.
"Справжня катастрофа": англійські ЗМІ розмазали Мудрика і назвали наступний дорогий продаж Шахтаря після гри з Україною