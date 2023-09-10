Казахстан здобув перемогу над Північною Ірландією в шостому турі відбору до Євро-2024.

Євро-2024, відбір, 6 тур

Група Н

Казахстан – Північна Ірландія – 1:0

Гол: Самородов, 27

Збірна Казахстану втримала перемогу в матчі з Північною Ірландією. Попри те, що гості мали перевагу у володінні та створювали моменти, їм не вдалося вразити ворота суперника. А ось Самородов вдало використав один з нечисленних шансів казахів.

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Наразі збірна Казахстану ділить першу сходинку в турнірній таблиці з фінами. Обидві команди набрали по 12 балів. А ірландці посідають 5-ту сходинку з 3 очками.

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