– Как распределите силы на матчи с Англией и Италией? Какой из них в приоритете в плане турнирной борьбы?

– Я очень благодарен, что в моей жизни было много тренеров, которые научили меня хорошим вещам. Один из них – Александр Головко. Он всегда учил нас думать о том, что самая важная игра – та, которая сегодня. Мы не смотрим на турнирную таблицу. На то, кто фаворит, и сколько стоят их игроки. Понимаем, что в футболе встречаются разные вещи. У нас есть своя мечта и цель. Понемногу идем к ним.

Украина – Англия: пресс-конференция Реброва – о проблемах Ярмоленко, состоянии сборной и шансах на камбек Малиновского

– Во Вроцлаве проживает почти 40 тысяч украинцев. Будете ощущать их поддержку?

– Хочу поблагодарить Польшу и поляков за их помощь украинцам и Украине. У меня здесь живут несколько друзей. Конечно, я завтра жду стадион в желто-синих цветах. Но для нас это все равно будет другая атмосфера. Нам хочется вернуться в Украину и играть дома. Когда ты играешь дома, то даже воздух совсем другой.

Футбол – это международный язык. У меня есть уникальная возможность говорить на публику. Это моя обязанность – постоянно говорить о войне и напоминать людям о том, что происходит. Мы очень благодарны ВСУ за возможность играть и представлять Украину на столь высоком уровне. Я как футболист, играющий за границей, должен говорить об этой страшной ситуации.

Я снова вспоминаю своих бывших тренеров. Когда нам было 15-16, нам говорили: "Ребята, вы представляете свою страну. Весь мусор, который выйдет наружу – это наше лицо. Поэтому покажите, кем мы являемся на самом деле". Я играю за границей и должен презентовать свою страну как можно лучше. Люди должны знать правду, потому что пропаганды очень много.



– Как профессиональный футболист, как вы справляетесь с тем, что в вашей голове и сердце?



– Эмоции в голове смешиваются. Когда ты выходишь на поле, то понимаешь, что за твоей спиной люди, которые борются за независимость Украины и делают все возможное, чтобы наша страна существовала. Они рискуют своей жизнью, хотя у них тоже есть семьи, дети. Ты не можешь сравнивать, просто не можешь. Когда ты это понимаешь, просто выходишь и играешь, – сказал Зинченко на пресс-конференции.

Англия удивила прогнозом на матч с Украиной – готовятся освистать свою звезду, план анти-Мудрик, состав Реброва