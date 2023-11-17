В отборе на чемпионат Европы 17 ноября состоялись очередные поединки 9-го тура. Читайте отчет об играх в группах Е и Н на "Футбол 24".

Евро-2024, квалификация, 9-й тур

Группа Е

Польша – Чехия – 1:1

Голы: Пьотровски, 38 – Соучек, 49

Група Н

Дания – Словения – 2:1

Голы: Меле, 26, Дилейни, 54 – Янжа, 30

Евро-2024, отбор: Албания оформила выход в финальную стадию – гол лидера Карпат сохранил Молдове шансы на второе место

Польша в группе Е проводила свой последний матч в рамках отбора на Евро-2024 против Чехии. "Кадре" кровь из носу надо было побеждать и надеяться на ничью соперника с Молдовой в последнем туре, чтобы присоединиться к Албании, которая несколькими часами ранее оформила досрочный выход в финальную часть турнира.

В конце первого тайма партнер нашего Пластуна по Лудогорцу Якуб Пьотровски вывел хозяев вперед, удачно сыграв на добивании – 26-летний игрок отличился в своем втором матче за национальную команду. Сразу после перерыва Соучек восстановил статус-кво, заставив "белых орлов" начинать все с начала. Счет, однако, не изменился – ничья оставила хорошие шансы Чехии, которой надо не проиграть Молдове в заключительном матче. Польша теперь будет надеяться на плей-офф.

В группе Н Словения на выезде уступила Дании и позволила сопернику досрочно выйти с первого места. Хозяева забили в середине тайма, однако уже через 4 минуты счет был ничейным. После перерыва Дилейни вывел датчан вперед и они уже не отпустили соперника. Как следствие, команда Каспера Юлманда на Евро-2024, а Словения в последнем туре сыграет матч смерти с Казахстаном, у которого на одно очко меньше.

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