"В финальном турнире слабых команд нет, со всеми будет нелегко. Но я уверен, что не будет просто и нашим соперникам. Отмечу, что этот турнир несколько особенный. Давно такого не было, чтобы на форум пробились все сильнейшие по рейтингу команды.

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Испания – очень сильный оппонент, она не нуждается в рекомендациях, многие ее исполнители привлекаются в ряды национальной команды. Мы видели матчи этой сборной, когда готовились к стыковым поединкам со словаками, ведь эти команды сражались в одной группе. Испанцы – гранды на уровне молодежных сборных, всегда достаются полуфиналов, пять раз брали золото.

Румыния – хозяин чемпионата, и этим все сказано. Мы встречались с ней в предыдущем отборочном цикле и хорошо знаем о ее сильных сторонах. Хорватская школа всем известна, до последнего тура балканская команда сражалась с Норвегией за победу в группе, а в плей-офф выбила мощную сборную Дании.

Стратегически встреча с Испанией в последнем туре смотрится неплохо. Тем не менее, мы все равно встретимся с каждой командой в группе. В каждом матче за победу получаешь три очка, за ничью – одно. И если мы хотим пройти дальше, по меньшей мере, выйти из группы, нам в каждом поединке нужно достигать максимума", – цитирует Ротаня сайт УАФ .

"Сине-желтые" начнут выступления на турнире 21 июня матчем с Хорватией, а дальше будут Румыния и Испания. Все встречи пройдут в Бухаресте.