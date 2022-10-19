"У фінальному турнірі слабких команд немає, з усіма буде нелегко. Але я впевнений, що не буде просто й нашим суперникам. Відзначу, що цей турнір дещо особливий. Давно такого не було, щоб на форум пробилися всі найсильніші за рейтингом команди.

Україна завершуватиме з Іспанією: календар "синьо-жовтих" на Євро-2023 U-21

Іспанія – дуже сильний опонент, вона не потребує рекомендацій, чимало її виконавців залучаються до лав національної команди. Ми бачили матчі цієї збірної, коли готувалися до стикових поєдинків зі словаками, адже ці команди боролися в одній групі. Іспанці – гранди на рівні молодіжних збірних, завжди дістаються півфіналів, п'ять разів брали золото.

Румунія – господар чемпіонату, і цим усе сказано. Ми зустрічалися з нею в попередньому відбірковому циклі й добре знаємо про її сильні сторони. Хорватська школа всім відома, до останнього туру балканська команда боролася з Норвегією за перемогу в групі, а в плей-офф вибила потужну збірну Данії.

Стратегічно зустріч з Іспанією в останньому турі виглядає непогано. Проте ми все одно зустрінемося з кожною командою в групі. У кожному матчі за перемогу отримуєш три очки, за нічию – одне. І якщо ми хочемо пройти далі, щонайменше вийти з групи, нам у кожному поєдинку потрібно досягати максимуму", – цитує Ротаня сайт УАФ.

"Синьо-жовті" розпочнуть виступи на турнірі 21 червня матчем із Хорватією, а далі будуть Румунія та Іспанія. Усі зустрічі відбудуться у Бухаресті.

Результати жеребкування фінального турніру Євро-2023 U-21 – суперники для України та інші групи