Украина будет завершать с Испанией: календарь "сине-желтых" на Евро-2023 U-21
Команда Руслана Ротаня узнала, каким будет ее путь на первом за 12 лет молодежном чемпионате Европы.
Сборная Украины U-21 начнет выступления на Евро-2023 матчем против Хорватии, а дальше будут встречи с Румынией и Испанией. Все поединки пройдут в Бухаресте, передает сайт УАФ.
Евро-2023: сборная Украины U-21 получила соперников в групповом турнире
Календарь группы В:
Тур 1. 21 июня 2023 года
Румыния – Испания (стадион Стяуа, Бухарест)
Украина – Хорватия (стадион Джулешти, Бухарест)
Тур 2. 24 июня 2023 года
Румыния – Украина (стадион Стяуа, Бухарест)
Испания – Хорватия (стадион Джулешти, Бухарест)
Тур 3. 27 июня 2023 года
Хорватия – Румыния (стадион Стяуа, Бухарест)
Испания – Украина (стадион Джулешти, Бухарест)
Заметим, что в четвертьфинал молодежного чемпионата Европы выйдут по две лучшие команды из каждого квартета. Кроме Румынии турнир еще будет принимать Грузия.
Результаты жеребьевки финального турнира Евро-2023 U-21 – соперники для Украины и другие группы