Команда Руслана Ротаня узнала, каким будет ее путь на первом за 12 лет молодежном чемпионате Европы.

Сборная Украины U-21 начнет выступления на Евро-2023 матчем против Хорватии, а дальше будут встречи с Румынией и Испанией. Все поединки пройдут в Бухаресте, передает сайт УАФ .

Евро-2023: сборная Украины U-21 получила соперников в групповом турнире

Календарь группы В:

Тур 1. 21 июня 2023 года

Румыния – Испания (стадион Стяуа, Бухарест)

Украина – Хорватия (стадион Джулешти, Бухарест)

Тур 2. 24 июня 2023 года

Румыния – Украина (стадион Стяуа, Бухарест)

Испания – Хорватия (стадион Джулешти, Бухарест)

Тур 3. 27 июня 2023 года

Хорватия – Румыния (стадион Стяуа, Бухарест)

Испания – Украина (стадион Джулешти, Бухарест)

Заметим, что в четвертьфинал молодежного чемпионата Европы выйдут по две лучшие команды из каждого квартета. Кроме Румынии турнир еще будет принимать Грузия.