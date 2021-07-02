Евро-2020 установил исторический антирекорд чемпионатов Европы
21:10 - Читати українською
Поединок 1/4 финала континентального первенства между швейцарцами и испанцами ознаменовался интересным фактом.
118' live
68’ Джердан Шакири
77’ Ремо Фройлер
68’ Джердан Шакири
77’ Ремо Фройлер
В матче Швейцария – Испания счет был открыт уже на 8-й минуте. После выстрела Жорди Альбы Денис Закария срезал мяч в собственные ворота.
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Этот автогол стал десятым на Евро-2020. По вышеупомянутому показателю континентальное первенство уже вошло в историю – на 15 предыдущих чемпионатах Европы было забито лишь 9 автоголов.
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