В матче Швейцария – Испания счет был открыт уже на 8-й минуте. После выстрела Жорди Альбы Денис Закария срезал мяч в собственные ворота.

Швейцария – Испания – видео голов

Этот автогол стал десятым на Евро-2020. По вышеупомянутому показателю континентальное первенство уже вошло в историю – на 15 предыдущих чемпионатах Европы было забито лишь 9 автоголов.

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