Швейцария – Испания – видео гола
19:41 - Читати українською
Испания сумела выйти вперед в матче 1/4 финала Евро-2020 со Швейцарией. Смотрите видео гола на "Футбол 24".
В первом четвертьфинале чемпионата Европы в Санкт-Петербурге Испания сумела забить в ворота Швейцарии уже в начале матча.
Швейцария – Испания: онлайн-трансляция четвертьфинала Евро-2020
После навеса испанцев с углового мяч отлетел к Жорди Альбе и защитник Барселоны нанес мощный удар из-за пределов штрафной. Денис Закария решил подстраховать своего голкипера и изменил направление полета сферы, записав в свой пассив автогол.
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