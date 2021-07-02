Испания сумела выйти вперед в матче 1/4 финала Евро-2020 со Швейцарией. Смотрите видео гола на "Футбол 24".

Жорди Альба радуется после своего результативного выстрела в ворота Швейцарии / Твиттер сборной Испании

В первом четвертьфинале чемпионата Европы в Санкт-Петербурге Испания сумела забить в ворота Швейцарии уже в начале матча.

Швейцария – Испания: онлайн-трансляция четвертьфинала Евро-2020

После навеса испанцев с углового мяч отлетел к Жорди Альбе и защитник Барселоны нанес мощный удар из-за пределов штрафной. Денис Закария решил подстраховать своего голкипера и изменил направление полета сферы, записав в свой пассив автогол.