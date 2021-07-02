У матчі Швейцарія – Іспанія рахунок було відкрито вже на 8-й хвилині. Після пострілу Жорді Альби Деніс Закарія зрізав м'яч у власні ворота.

Швейцарія – Іспанія – відео голів

Цей автогол став десятим на Євро-2020. За вищезгаданим показником континентальна першість вже увійшла в історію – на 15 попередніх чемпіонатах Європи було забито лише 9 автоголів.

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