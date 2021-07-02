Євро-2020 встановив історичний антирекорд чемпіонатів Європи
2 липня 21:10 - Читать на русском
Поєдинок 1/4 фіналу континентальної першості між швейцарцями та іспанцями ознаменувався цікавим фактом.
осн. час ( 1 : 1 )
пен. ( 1 : 3 )
завершено
68’ Джердан Шакірі
77’ Ремо Фройлер
68’ Джердан Шакірі
77’ Ремо Фройлер
У матчі Швейцарія – Іспанія рахунок було відкрито вже на 8-й хвилині. Після пострілу Жорді Альби Деніс Закарія зрізав м'яч у власні ворота.
Швейцарія – Іспанія – відео голів
Цей автогол став десятим на Євро-2020. За вищезгаданим показником континентальна першість вже увійшла в історію – на 15 попередніх чемпіонатах Європи було забито лише 9 автоголів.
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