Союз европейских футбольных ассоциаций сейчас имеет более насущные проблемы, чем Евро-2020.

УЕФА перенес утверждение городов-хозяев Евро-2020 на 23 апреля, сообщает официальный сайт организации.

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Союз подтвердил, что главный вопрос остается относительно трех городов – Бильбао, Дублин и Мюнхен, где местные власти пока не могут гарантировать допуск зрителей на трибуны из-за пандемии.

Напомним, финальная часть Евро-2020 стартует уже 11 июня. На групповом этапе Украина встретится с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией.

Суперлига официально стартует – ЛЧ и УЕФА под угрозой, новый формат, первые 12 участников и 2 звездных бунтаря