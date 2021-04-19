Євро-2020: УЄФА офіційно підтвердив проблеми з проведенням турніру у трьох містах
18:10 - Читать на русском
Союз європейських футбольних асоціацій зараз має нагальніші проблеми, ніж Євро-2020.
УЄФА переніс затвердження міст-господарів Євро-2020 на 23 квітня, повідомляє офіційний сайт організації.
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Союз підтвердив, що головне питання залишається щодо трьох міст – Більбао, Дублін та Мюнхен, де місцева влада поки не може гарантувати допуск глядачів на трибуни через пандемію.
Нагадаємо, фінальна частина Євро-2020 стартує вже 11 червня. На груповому етапі Україна зустрінеться з Нідерландами, Австрією та Північною Македонією.
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