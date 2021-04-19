Союз європейських футбольних асоціацій зараз має нагальніші проблеми, ніж Євро-2020.

УЄФА переніс затвердження міст-господарів Євро-2020 на 23 квітня, повідомляє офіційний сайт організації.

Учасники Суперліги не зможуть грати за збірні – Зінченко постане перед вибором напередодні Євро

Союз підтвердив, що головне питання залишається щодо трьох міст – Більбао, Дублін та Мюнхен, де місцева влада поки не може гарантувати допуск глядачів на трибуни через пандемію.

Нагадаємо, фінальна частина Євро-2020 стартує вже 11 червня. На груповому етапі Україна зустрінеться з Нідерландами, Австрією та Північною Македонією.

Суперліга Європи стартує офіційно – ЛЧ і УЄФА під загрозою, новий формат, перші 12 учасників і 2 зіркові бунтарі