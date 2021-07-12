УЕФА подвел итоги Евро-2020 после его завершения. Турниру в этом году удалось установить новое достижение.

На чемпионате Европы-2020 было забито 142 гола, что стало новым рекордом Евро, сообщает официальный сайт УЕФА.

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Для этого 24 командам-участникам понадобился 51 матч. Предыдущий рекорд был установлен на Евро-2016 – 108 голов. Интересно, что он был побит еще на стадии 1/8 финала Евро-2020 в матче Хорватия – Испания. Добавим, что до того, как увеличить формат турнира до 24 команд самым был Евро-2000.

Напомним, триумфатором чемпионата Европы-2020 стала Италия, которая победила Англию в серии пенальти (3:2). Основное и дополнительное время игры зафиксировали ничью 1:1.

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