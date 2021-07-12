Победа Италии над Англией (1:1, пен. 3:2) в финальном матче Евро-2020 разочаровала болельщиков номинальных гостей, но определенная категория фанатов впала в отчаяние.

Италия – Англия – 1:1 (3:2 по пен.) – видео голов и обзор матча

После игры несколько десятков сторонников "Трех львов" караулили у выхода из фан-сектора итальянцев и нападали на почти каждого, кто пытался выйти. Хулиганы не стеснялись бить ногами тех, кто падал на землю, нападать толпой на одного.

Очевидно, такие действия англичан вызвали волну возмущения в сети, где основными месседжами в комментариях было: "Позор", "Животные", "Поэтому они и заслужили это поражение" и т.д.

Напомним, несмотря на статус номинальных гостей, матч проходил в Лондоне на культовом для сборной Англии стадионе Уэмбли на глазах у более 67 тысяч зрителей.

"Ви взагалі серйозно?": масова радість за Італію – дивує, або Неврівноважені молодики поховали Англію у фіналі Євро

Would Racism Ever End??

Sore Losers!

England Fans Attacking Italians or anyone that look like them after they lost to then in the finals!

This is bad for soccer #Euro2020 #ITA pic.twitter.com/LM4PdgnGFf — Victor Ogbaegbe (@naughty_libra) July 11, 2021