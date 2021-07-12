"Животные": английских фанов уничтожают в сети за безжалостное избиение соперников – видео позора на Уэмбли
Неадекватные болельщики отличились "ложкой дегтя" на финале Евро-2020.
Победа Италии над Англией (1:1, пен. 3:2) в финальном матче Евро-2020 разочаровала болельщиков номинальных гостей, но определенная категория фанатов впала в отчаяние.
Италия – Англия – 1:1 (3:2 по пен.) – видео голов и обзор матча
После игры несколько десятков сторонников "Трех львов" караулили у выхода из фан-сектора итальянцев и нападали на почти каждого, кто пытался выйти. Хулиганы не стеснялись бить ногами тех, кто падал на землю, нападать толпой на одного.
Очевидно, такие действия англичан вызвали волну возмущения в сети, где основными месседжами в комментариях было: "Позор", "Животные", "Поэтому они и заслужили это поражение" и т.д.
Напомним, несмотря на статус номинальных гостей, матч проходил в Лондоне на культовом для сборной Англии стадионе Уэмбли на глазах у более 67 тысяч зрителей.
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