На чемпіонаті Європи-2020 було забито 142 голи, що стало новим рекордом Євро, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Для цього 24 командам-учасникам знадобився 51 матч. Попередній рекорд був встановлений на Євро-2016 – 108 голів. Цікаво, що він був побитий ще на стадії 1/8 фіналу Євро-2020 у матчі Хорватія – Іспанія. Додамо, що до того, як збільшити формат турніру до 24 команд найрезультативнішим був Євро-2000.

Нагадаємо, тріумфатором чемпіонату Європи-2020 стала Італія, яка перемогла Англію в серії пенальті (3:2). Основний та додатковий час гри зафіксували нічию 1:1.

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