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Евро-2020: Португалия на выезде уничтожила сборную Литвы, Роналду оформил покер

10 сентября 23:58 99 Читати українською
Евро-2020: Португалия на выезде уничтожила сборную Литвы, Роналду оформил покер
Криштиану Роналду оформил покер.

В группе В встречались сборные Литвы и Португалии. Неоднозначный первый тайм в исполнении игроков Португалии подарил надежду болельщикам хозяев, но вторая половина встречи расставила все на свои места.

28’ Витаутас Андрюшкявичус
 
Криштиану Роналду 7’
Криштиану Роналду 62’
Криштиану Роналду 65’
Криштиану Роналду 76’
Вильям Карвалью 90+3’
7’ Криштиану Роналду
28’ Витаутас Андрюшкявичус
62’ Криштиану Роналду
65’ Криштиану Роналду
76’ Криштиану Роналду
90+3’ Вильям Карвалью

В группе В встречались соперники сборной Украины в отборе к Евро-2020. Предыдущей субботы сборная Литвы принимала украинский на своем поле, где не сумела ничего противопоставить 3-м голам нашей сборной. Сегодня же Вильнюс принимал победителей Лиги Наций сборную Португалии, которая в последнем матче одолела сербов (2:4).

Начало поединка было за хозяевами. После подачи с правого фланга португальцы не успели накрыть игроков Литвы, но акцентированного удара, несмотря на численное преимущество на острие атаки, у литовцев не получилось. Впрочем, селесао неожиданно легко сумели открыть счет. Защитник сборной Литвы перекрыл полет мяча рукой после передачи Жоау Фелиша, арбитр определил этот эпизод в пользу гостей, а Роналду уверенно реализовал одиннадцатиметровый! 0:1. После этого португальцы забрали мяч под свой контроль, а литовцы благодаря прессингу периодически пытались выбегать в контратаки. Такая стратегия хозяев не приносила желаемого результата, но на 28-й минуте сработало другое оружие команды Вальдаса Урбонаса. Витаутас Андрюшкявичус после подачи Куклис с углового пробил точно в левый нижний угол ворот и сравнял счет! 1:1! Несколько возможностей еще имели селесао, чтобы выйти вперед, но сначала удар Канселу был неточным, а после прицельного выстрела Жоау Фелиш спас Шеткус.

Бернарду Силва надеется опередить сборную Украины до конца отбора на Евро-2020

Забитый мяч добавил уверенности хозяевам и на второй тайм команда Литвы выходила с настроением дать бой действующим чемпионам Европы. Однако после перерыва периодические удары в сторону ворот соперника от португальцев дали результат. Криштиану Роналду решился на удар из-за пределов штрафной, мяч попал в защитника и дезориентировал Шеткуса, который не сумел ни отбить, ни зафиксировать мяч, фактически затолкав его в собственные ворота. Очень обидный гол для хозяев, который несколько сломал их дух. Уже через 2 минуты после этого Бернарду Силва остановился на подступах к штрафной, заметил забегание Роналду и отдал прицельный навес на последнего. Криштиану не ошибся! 1:3! Казалось, у португальца был небольшой офсайд, но арбитр решил защитать этот гол. У литовцев практически ничего не получалось в организации собственных атак, зато Португалия забила четвертый! И снова героем момента стал Роналду, после классной передачи Бернарду Силвы в касание отправил мяч в дальний угол ворот!

Евро-2020: Сербия – Португалия: посредственность балканцев, вторая молодость Роналду и результат в пользу Украины

Почти сразу после забитого мяча Роналду пошел отдыхать, на замену капитану вышел Гонсалу Гедеш. Казалось, ответственность за итоговый результат отпала у обеих команд, которые начали играть фактически без защиты и с широкими свободными зонами, что стимулировало быстрое развитие атак с обеих сторон. Уже в конце матча, в добавленные арбитром минуты, Уильям Карвалью воспользовался суматохой литовских защитников и втихаря переправил 5-й мяч в ворота Шеткуса.

После этого матча сборная Португалии имеет в своем активе 8 очков и продолжает преследовать сборную Украины, тогда как Литва безнадежно последняя в группе В.

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