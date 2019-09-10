Евро-2020: Португалия на выезде уничтожила сборную Литвы, Роналду оформил покер

В группе В встречались сборные Литвы и Португалии. Неоднозначный первый тайм в исполнении игроков Португалии подарил надежду болельщикам хозяев, но вторая половина встречи расставила все на свои места.

В группе В встречались соперники сборной Украины в отборе к Евро-2020. Предыдущей субботы сборная Литвы принимала украинский на своем поле, где не сумела ничего противопоставить 3-м голам нашей сборной. Сегодня же Вильнюс принимал победителей Лиги Наций сборную Португалии, которая в последнем матче одолела сербов (2:4).

Начало поединка было за хозяевами. После подачи с правого фланга португальцы не успели накрыть игроков Литвы, но акцентированного удара, несмотря на численное преимущество на острие атаки, у литовцев не получилось. Впрочем, селесао неожиданно легко сумели открыть счет. Защитник сборной Литвы перекрыл полет мяча рукой после передачи Жоау Фелиша, арбитр определил этот эпизод в пользу гостей, а Роналду уверенно реализовал одиннадцатиметровый! 0:1. После этого португальцы забрали мяч под свой контроль, а литовцы благодаря прессингу периодически пытались выбегать в контратаки. Такая стратегия хозяев не приносила желаемого результата, но на 28-й минуте сработало другое оружие команды Вальдаса Урбонаса. Витаутас Андрюшкявичус после подачи Куклис с углового пробил точно в левый нижний угол ворот и сравнял счет! 1:1! Несколько возможностей еще имели селесао, чтобы выйти вперед, но сначала удар Канселу был неточным, а после прицельного выстрела Жоау Фелиш спас Шеткус.

Бернарду Силва надеется опередить сборную Украины до конца отбора на Евро-2020

Забитый мяч добавил уверенности хозяевам и на второй тайм команда Литвы выходила с настроением дать бой действующим чемпионам Европы. Однако после перерыва периодические удары в сторону ворот соперника от португальцев дали результат. Криштиану Роналду решился на удар из-за пределов штрафной, мяч попал в защитника и дезориентировал Шеткуса, который не сумел ни отбить, ни зафиксировать мяч, фактически затолкав его в собственные ворота. Очень обидный гол для хозяев, который несколько сломал их дух. Уже через 2 минуты после этого Бернарду Силва остановился на подступах к штрафной, заметил забегание Роналду и отдал прицельный навес на последнего. Криштиану не ошибся! 1:3! Казалось, у португальца был небольшой офсайд, но арбитр решил защитать этот гол. У литовцев практически ничего не получалось в организации собственных атак, зато Португалия забила четвертый! И снова героем момента стал Роналду, после классной передачи Бернарду Силвы в касание отправил мяч в дальний угол ворот!

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Почти сразу после забитого мяча Роналду пошел отдыхать, на замену капитану вышел Гонсалу Гедеш. Казалось, ответственность за итоговый результат отпала у обеих команд, которые начали играть фактически без защиты и с широкими свободными зонами, что стимулировало быстрое развитие атак с обеих сторон. Уже в конце матча, в добавленные арбитром минуты, Уильям Карвалью воспользовался суматохой литовских защитников и втихаря переправил 5-й мяч в ворота Шеткуса.

После этого матча сборная Португалии имеет в своем активе 8 очков и продолжает преследовать сборную Украины, тогда как Литва безнадежно последняя в группе В.