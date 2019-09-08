Бернарду Силва надеется опередить сборную Украины до конца отбора на Евро-2020

Хавбек сборной Португалии поделился турнирными амбициями команды на вторую часть евроотбора.

"В матче против Сербии нам нужны были все голы, не только мой.

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Мы прекрасно начали игру, но потом появились проблемы. Мы допускали ошибки, но в целом игра получилась хорошей. Нужно постоянно бороться, легких игр нет. Наша цель – быть первыми в группе, но сначала нам нужно победить в Литве", – приводит слова Силвы пресс-служба УЕФА.

Напомним, сейчас лидером группы В является сборная Украины. У подопечных Шевченко 13 пунктов после пяти матчей, у португальцев – 5 очков и две игры в запасе.

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