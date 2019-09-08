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Бернарду Силва надеется опередить сборную Украины до конца отбора на Евро-2020

11:38 163 Читати українською
Бернарду Силва надеется опередить сборную Украины до конца отбора на Евро-2020
Бернарду Сілва / Getty Images

Хавбек сборной Португалии поделился турнирными амбициями команды на вторую часть евроотбора.

68’ Никола Миленкович
85’ Александар Митрович
 
Вильям Карвалью 42’
Гонсалу Гедеш 58’
Криштиану Роналду 81’
Бернарду Силва 87’
42’ Вильям Карвалью
58’ Гонсалу Гедеш
68’ Никола Миленкович
81’ Криштиану Роналду
85’ Александар Митрович
87’ Бернарду Силва

"В матче против Сербии нам нужны были все голы, не только мой.

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Мы прекрасно начали игру, но потом появились проблемы. Мы допускали ошибки, но в целом игра получилась хорошей. Нужно постоянно бороться, легких игр нет. Наша цель – быть первыми в группе, но сначала нам нужно победить в Литве", – приводит слова Силвы пресс-служба УЕФА.

Напомним, сейчас лидером группы В является сборная Украины. У подопечных Шевченко 13 пунктов после пяти матчей, у португальцев – 5 очков и две игры в запасе.

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Украина Украина Евро-2020 Сербия - Португалия Португалия Португалия Бернарду Силва Бернарду Силва
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