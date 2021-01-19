"Чи зможуть вакцини зупинити поширення COVID-19 – все ще велике питання. Ми знаємо, що вакциновані люди як і раніше сприйнятливі до інфекції, і вони, ймовірно, також зможуть заражати оточуючих. Досі ми точно не знаємо, чи зможуть вакцини знизити швидкість поширення хвороби і, якщо це станеться, то в якому розмірі.

Інший момент стосується швидкості, з якою в різних країнах зможуть розгорнути вакцинацію людей. Уже з'явилися проблеми з логістикою. Деякі країни визнають, що у них будуть проблеми з введенням другої дози через три тижні після першої. У свою чергу фармацевтичні компанії відповідають, що вони не можуть гарантувати ефективність вакцини, якщо друга доза буде введена пізніше.

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Я залучений до організації масштабних заходів, запланованих на липень-серпень 2021 року. У всіх цих випадках ми прийшли до висновку, що нинішнє ключове слово – це невпевненість, і що нинішній розвиток пандемії не дає підстав для оптимізму. Таким чином, у всіх випадках ми думаємо про план Б, тобто нове відтермінування змагань. Ви напевно знаєте, що обговорюється можливість чергового перенесення Олімпійських ігор в Токіо. І це попри те, що в Японії друга хвиля COVID-19 проходить з досить низькими показниками захворюваності.

Рішення проблеми залежить не тільки від епідеміологічної ситуації в конкретній країні, але і від того, як довго люди будуть банально боятися літати. Ми знаємо випадки зараження в літаку попри те, що всі пасажири були протестовані перед зльотом. Тобто вірус передавався через інфікованих людей, у яких не було ніяких симптомів, тому тести і не спрацьовували.

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Уявіть, які проблеми нас чекають з тієї ж логістикою, якщо з'ясується, що повторна вакцинація необхідна вже через 6 місяців після першої? Але ж ми знаємо, що антитіла починають слабшати через 2 місяці після зараження. Потрібно почекати, щоб проаналізувати швидкість вакцинації населення в різних країнах, а також збільшиться швидкість поширення нових штамів SARS-CoV-2 в найближчі місяці.

Але в будь-якому разі я б не став відкидати можливість нового відтермінування. Зрештою, не можна виключати можливість нових суворих локдаунів у деяких країнах, навіть з урахуванням того, які катастрофічні економічні та соціальні наслідки принесуть ці заходи", – заявив Мас-Кома в коментарі Sport24.

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