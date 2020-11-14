"УЕФА намерен провести Евро-2020 в том формате, который был подтвержден в начале этого года. Мы тесно сотрудничаем со всеми городами, которые должны принимать турнир.

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Учитывая неопределенность вокруг COVID-19, который не может контролировать ни УЕФА, ни местные организационные органы, пока рано говорить, будут ли эти матчи в июне или июле, и будут ли допущены фанаты на трибуны. Усилия УЕФА сосредоточены на планировании турнира на всех 12 стадионах с болельщиками. Решения об изменениях формата могут быть приняты намного ближе к датам проведения турнира, но пока такой план не рассматривается", – ответил УЕФА на запрос Sky Sports.

Напомним, из-за пандемии коронавируса Евро-2020 пришлось перенести на год. В список городов-хозяев входят Лондон, Мюнхен, Баку, Бильбао, Копенгаген, Амстердам, Бухарест, Санкт-Петербург, Дублин, Глазго, Будапешт и Рим.

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