Украина – Португалия: УАФ аннулирует поддельные билеты на матч отбора к Евро-2020

Украинская ассоциация футбола продолжает борьбу с фальшивыми билетами на матчи сборной Украины.

"Дорогие друзья, единственным сайтом, где можно легально приобрести билеты на домашние поединки национальной сборной Украины против Литвы и Португалии в квалификации к Евро-2020, которые состоятся 11 октября на ОСК Металлист и 14 октября на НСК Олимпийский соответственно, является сервис ticketsbox.com.

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Билеты, приобретенные на других ресурсах, скорее всего, являются фальшивками или билетами от перекупщиков, которые будут аннулированы по итогам специальной проверки. Средства за такие билеты не возвращаются.

УАФ делает все возможное, чтобы обезопасить вас от мошеннических действий перекупщиков. В частности, соответствующие письма-претензии уже отправлено сайтам, на которых были замечены предложения по продаже таких билетов. Призываем владельцев этих ресурсов поддержать билетный Fair play.

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Сообщаем, что сейчас на ресурсе ticketsbox.com продолжается продажа билетов на матч Украина – Литва. А что касается игры Украина – Португалия, то, как мы и обещали, вторая партия билетов на этот поединок поступит в продажу в начале октября", – говорится в официальном сообщении на сайте УАФ.