Євро-2020: Литва оголосила склад на матчі проти України та Сербії

Наставник прибалтів Вальдас Урбонас викликав 22 гравці на матчі відбору до Євро-2020.

Збірна Литви у найближчих матчах відбору Євро-2020 11 жовтня на виїзді зіграє проти України, а через два дні прийматиме Сербію.

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Воротарі: Ернестас Шеткус (Хапоель, Ізраїль), Еміліус Зубас (Бней-Єгуда, Ізраїль), Вітаутас Чернаускас (ЦСКА, Болгарія).

Захисники: Міндаугас Паліоніс (Ян Регенсбург, Німеччина), Лінас Клімавічюс (Динамо, Румунія), Вітаутас Андрюшкявічюс (Тобол, Казахстан), Едвінас Гірдваініс (РФШ, Латвія), Альгіс Янкаускас (Судува), Егідіус Вайткунас (Жальгіріс К), Роландас Баравікас, Саулюс Міколюнас (обидва – Жальгіріс В).

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Півзахисники: Вікінтас Сливка (Хіберніан, Шотландія), Донатас Казлаускас (Рітеряй), Гедрас Матулевічюс, Овідіус Вербіцкас, Паулюс Голубіцкас (всі – Судува), Юстас Ласіцкас (Вождовац, Сербія), Домантас Шимкус, Модестас Воробйовас, (обидва – Жальгіріс В), Артурас Жулпа (Тобол, Казахстан), Арвідас Новіковас (Легія, Польща).

Нападники: Кароліс Лаукжеміс (Істра 1961, Хорватія), Дейвідас Матулявічюс, (Каунас).

Нагадаємо, після 5 турів Литва набрала всього один пункт та перебуває на дні турнірної таблиці групи В. Україна лідирує, маючи 13 очок. Далі ідуть Португалія (8), Сербія (7), Люксембург (4).

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